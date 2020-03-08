شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس هيئة البريد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد تقدم باستقالته من منصبه بشكل مفاجئ الأحد.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق قائمًا بأعمال رئيس الهيئة حتى اختيار رئيس جديد.

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وعن أسباب استقالة «الصغير»، بين المصدر أنه تلقى عرض للعمل بجهة أخرى دفعته لترك منصبه الحالي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بالتجديد لعصام الصغير محمد رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، تبدأ من 16 يوليو 2019.

وكان «الصغير» يمارس عمله بشكل طبيعي في الهيئة حتى صباح الأحد معلنا انتهاء الهيئة من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية، وهو المشروع الذي استغرق عامين من العمل الدائم على خرائط مصر الجغرافية، وتم البدء في اتاحة النظام لشركة DHL العالمية لاستخدامه في الاستعلام عن العناوين وتحديد الرمز البريدي لها مما يوفر أسهل الطرق للوصول إلى العناوين بما يضمن توفير الوقت والتكاليف ورفع مستوى الخدمة للمواطنين.

وحققت هيئة البريد أرباحا خلال العام المالي المنتهي 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه في العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة في البنوك العام الماضي، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.