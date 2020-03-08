شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سوق خورشيد العشوائية شرقي الإسكندرية ضمن تطوير محور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمخافظة الإسكندرية حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، الأحد، لإزالة سوق خورشيد بحي المنتزه أول، في إطار مشروع شريان الامل وتطوير محور المحمودية.

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شارك في الحملة كل من اللواء عبدالفتاح إبراهيم، حكمدار عام الإسكندرية، واللواء سامي خفاجة، حكمدار شرق الإسكندرية، واللواء حسن الإمام، مدير إدارة شرطة المرافق. من جهته، قال حمدي عبدالعليم، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة تأتي في إطار جهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية خاصة بطريق مشروع محور تنمية المحمودية. أضاف رئيس حي المنتزه أول أن الحملة أسفرت عن إزالة الباعة الجائلين و17 باكية من الطوب والصاج والأخشاب، فضلا عن رفع تجمعات القمامة.

يذكر أن مشروع تنمية المحمودية أو «شريان الأمل» يتضمن إقامة محور مروري جديد بطول ٢١.١ كيلو متر، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو ٥٦ «مخرج ترعة راكتا» شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو ٧٧.١ غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي «شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول».