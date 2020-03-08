شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى المرأة العربية والأفريقية يكرم الدكتورة عبلة الكحلاوي أمًا مثالية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تحتفل رابطة المرأة العربية والإفريقية باليوم العالمي للمرأة، وذلك بتكريم الأمهات المثاليات وأم الشهيد على مستوي الجمهورية، غدا الأثنين 3 عصرا باحدي القاعات بالقاهرة حيث سيتم تكريم الدكتورة عبله الكحلاوي كأم مثاليه لعام 2020.

وقالت الدكتورة مني أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة الرابطة: انها مناسبة عظيمة وتقليد سنوي للإحتفال بدور المرأة المصرية وتكريمها في يوم عيدها

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وأضافت: إن عضوات الرابطة حرصن على اختيار سيدات قدمن للمجتمع دورا عظيم في تربية وتعليم الأبناء في ظل ظروف صعبه، وذلك من كل محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن اختيار الأم المثالية لهذا العام على مستوي الجمهورية كان بالإجماع على الدكتورة عبلة الكحلاوي لما تقدمه للمجتمع من دور تثقيفي وتنويري، كما تقوم الكحلاوي بتقديم شهادات التكريم للفائزات .

وتابعت «كم تم اختيار أم مثالية وزوجة شهيد لم يسبق لهن التكريم من قبل من كل محافظة، ونجحن في الوصول لسيدات بذلن جهد عظيم وتقديم نماذج مشرفة للمجتمع مشيره إلى أنها فرصة سانحة للتكريم في يوم العطاء العالمي ،وان الإحتفالية تتضمن تكريم شخصيات عامة ،أيضا يقام حفل غنائي على مدار اليوم.

تقام الإحتفالية 9 مارس الإتنثن 3 عصرا «.