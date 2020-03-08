شكرا لقرائتكم خبر عن «عمرها أطول 3 مرات من الورقية».. رؤساء بنوك يشيدون بالاتجاه لإصدار عملات بلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رؤساء بنوك محلية، إن اتجاه البنك المركزى المصرى لإصدار عملات بلاستيكية «بوليمار»، خلال العامين المقبلين، يأتي لمواكبة الأسواق العالمية للعملات، وخفض تكلفة إصدار البنكنوت، وإطالة عمرها الافتراضي في التداول.

يأتى ذلك عقب إعلان جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى، دراسة مصرفه إصدار عملة 10 جنيهات بلاستيكية «بوليمار»، عقب الانتقال للعمل في المطبعة الجديدة بمقر البنك في العاصمة الإدارية المقرر تسلّمه، العام المقبل.

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وقال «نجم»، في تصريحات صحفية على هامش ختام فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي واتحاد البنوك في مدينة الغردقة، الأحد، إن إصدار عملات بلاستيكية سيتوالى بفئات مختلفة، مشيرًا إلى مميزاتها المتعددة.

وقال طارق الخولى، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «ساييب»، إن العملات البلاستيكية عمرها أطول من نظيرتها الورقية ٣ مرات، وهي أقل تكلفة في الإصدار والإنتاج، وتسهم في الحد من انتقال الأمراض والاستخدام السيئ للنقود والممارسات السلبية في الكتابة عليها وسرعة تلفها.

فيما قال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، العضو المنتدب، إن العملات البلاستيكية يصعب تزويرها أو تقطيعها، مؤكدا أن هذا الاتجاه يعد نقلة نوعية في التعاملات النقدية والمالية بالأسواق، ويواكب الأسواق العالمية.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، الرئيس التنفيذي، أهمية بدء الدراسات الخاصة بالتحول إلى العملات البلاستيكية، إذ يقلل من تكلفة فرم العملات الورقية التالفة، مستبعدا حدوث أي مقاومة من الجمهور لدى التعامل بها.