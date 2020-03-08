شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يستكمل فعاليات «أرض المحبة والسلام» بالمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى للمرأة والذى يوافق٨ مارس من كل عام، يستكمل المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج «مصر ... أرض المحبة والسلام» بالمحافظات الحدودية، حيث افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية بعنوان(تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة) والذي ينظمها المجلس بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك بمحافظة الوادى الجديد والتى تمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من ٨ وحتى ١٠ مارس ٢٠٢٠، وذلك بمشاركة ٥٠ متدربه.

ويتم خلال التدريب تقسيم المتدربات على مجموعتين بالتوازي، حيث تعمل مجموعة الأولى على ورش الحرف اليدوية، فيما تتلقى المجموعة الأخرى المحاضرات النظرية.

وبدأت فعاليات التدريب بحضور الأستاذة نادية عزمي مقررة فرع المجلس بالوادى الجديد، حيث أوضحت أن المجلس هو بيت المرأة المصرية، وأكدت أن الهدف من التدريب هو تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً حيث يتم التدريب على الحرف اليدوية التي تستطيع المراة من خلالها إقامة مشروعات صعيرة بأقل التكاليف .

وبدأت المجموعة الأولى بمحاضرة بعنوان «فن التحفيز الذاتى» ألقاها الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، حيث قام بشرح كيفية التغيير من أنفسنا والقيم المجتمعية والمؤثرات الداخلية والخارجية للفرد.

فيما بدأت المجموعة الثانية بورش الحرف اليدوية والتى تشمل تعليم صناعة الحقائب من الجلود وأعمال الخرز وغيرها. كما تضمن اليوم الأول محاضرات عن الشمول المالى ألقاها الأستاذ أحمد عبدالهادى مدير فرع البنك الأهلي المصري بالوادى الجديد حيث قام بالتعريف بالشمول المالى، وأهميته وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية ومبادئ الادخار والاقراض.

«قومي المرأة» يستكمل فعاليات «أرض المحبة والسلام» بالمحافظات الحدودية

«قومي المرأة» يستكمل فعاليات «أرض المحبة والسلام» بالمحافظات الحدودية