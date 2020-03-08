شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة بميلانو توجه رسالة عاجلة للمصريين بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت القنصلية العامة المصرية في ميلانو نداء للمواطنين المصريين في دائرة الاختصاص بشمال إيطاليا بضرورة توخي الحذر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ضوء تركز انتشار الفيروس في مقاطعات شمال إيطاليا، ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، بما في ذلك الإبقاء على مسافات آمنة مع الأشخاص عند التعامل معهم، وتجنب التواجد في أماكن التجمعات، وبقاء كبار السن بالمنزل، والحد من الخروج من المنزل.

كما أكدت القنصلية أنها على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية في دائرة الاختصاص، ومع المواطنين المصريين للاطمئنان عليهم، وذلك انطلاقًا من واجبها نحو رعاية كافة أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا، ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين أبناء الجالية المصرية حتى يتسنى للبعثة المتابعة واتخاذ اللازم في هذا الشأن، وذلك عبر الوسائل التالية:

صفحة البعثة على موقع التواصل الاجتماعي«القنصلية العامة لمصر في ميلانو».

هاتف الطوارئ المخصص لهذا الغرض وهو: 3890048448

البريد الإليكتروني الخاص بالبعثة [email protected]