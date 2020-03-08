شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، أمس في المحافظات، وتستمر لمدة 3 أسابيع لتطعيم الأطفال من عمر 9 شهور حتى 6 سنوات.

في البحيرة، افتتح المحافظ اللواء هشام آمنة فعاليات الحملة بمبنى رعاية الطفل الهلال الأحمر في دمنهور، وقال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة بالمجان، وتستهدف تطعيم مليون و39 ألفًا و378 طفلًا بالمحافظة من عمر 9 شهور حتى سن 6 سنوات، وتتم من خلال 8315 فرقة مدربة، وبمشاركة 564 طبيبًا و32 مشرفًا من المديرية.

وأشار «بيومى» إلى أن الحملة تحت إشراف طبى كامل بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس والحضانات بالمحافظة، بالإضافة إلى فرق ثابتة ومتحركة لتغطية أي تجمعات مستهدفة بالقرى البعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والصحراوية.

وأكد أن التطعيم آمن ويتم اتخاذ كل إجراءات مكافحة العدوى بواسطة سرنجات «ذاتية التدمير»، يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، وأن فرق العمل مدربة على أداء العمل، وأنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة.

وفى أسوان، قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائى بالمحافظة، إن الحملة تشارك فيها فرق ثابتة ومتحركة بواقع 667 فرقة يشارك بها 1800 عضو من الفرق الطبية على مستوى المحافظة تحت إشراف طبى كامل، وتباشر عملها بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية.

وفى البحر الأحمر، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم 110 آلاف و300 طفل في مدن المحافظة البحر الأحمر، حيث يبدأ التطعيم من سن 9 شهور حتى 5 سنوات، موضحًا أن التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في جميع المكاتب الصحية والوحدات، ومراكز رعاية الأمومة والطفل، وكذلك فرق بالمدارس والحضانات، مؤكدا أن التطعيم آمن وفعال ووفق معايير الصحة العالمية.

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وفى شمال سيناء، قال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم 88 ألفًا و233 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى مشاركة 137 فريقًا طبيًا و107 أطباء في الحملة، حيث إن التطعيم سيكون في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات والحضانات والمدارس والمعاهد الأزهرية الابتدائية، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة في التجمعات والمناطق والأحياء.

وفى الشرقية، أعطى المحافظ الدكتور ممدوح غراب والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة شارة بدء انطلاق فعاليات الحملة من مدرسة الناصرية الابتدائية.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن فرق التطعيم تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم التدريب عليها من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين في الحملة.

وفى الوادى الجديد، قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تجهيز الثلاجات المتنقلة لحفظ الأمصال والطعوم لتطعيم الأطفال طوال أيام الحملة التي تتضمن تطعيم طلاب المدارس ودور الحضانات من خلال فرق متنقلة ومراكز التطعيم الثابتة ومراكز طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.

وفى المنوفية، قال الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة، إنه سيتم تطعيم جميع الأطفال المصريين والأجانب على أرض المحافظة من سن ٩ شهور وحتى ٦ سنوات عن طريق الحقن بالذراع اليسرى بواسطة فرق ثابتة موجودة في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة وفرق لجميع الحضانات، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف ٦٢٥٢٢٨ طفلًا، وعدد الفرق على مستوى المحافظة ٧٢٨ فرقة.

وفى المنيا، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، إن التطعيم عن طريق فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات، وكذلك فرق تطعيم ثابتة بجميع التوابع والقرى.

وأضاف الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى، إنه تم تدريب الفريق الطبى وفرق الإشراف والتمريض، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وتم تسلم المستلزمات الخاصة بتنفيذ الحملة وتوزيعها على الإدارات الصحية حسب المستهدفات المقررة.

وفى أسيوط، شهد المحافظ اللواء عصام سعد انطلاق الحملة، بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة حجازى مدير عام إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وتفقد التطعيم بمركز صحة الوليدية، واطمأن على سير العمل وتطعيم الأطفال وسط إقبال كبير من الأهالى، كما قام بتوزيع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال، وتفقد عيادات وأقسام المركز معلنًا تقديم كل الدعم للحملة لتسهيل مهمة عملها بالقرى والنجوع.