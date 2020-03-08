شكرا لقرائتكم خبر عن بديلًا لمستشفى التكامل بالسد العالي.. إنشاء منتجع للصحة النفسية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والوفد المرافق لها، الأحد، بحضور الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمناقشة إقامة منتجع ومستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان على أعلى مستوى بديلًا عن مستشفى التكامل بالسد العالي شرق.

وأكد المحافظ دعم المحافظة الكامل لإقامة هذا المنتجع، حيث سيتم استطلاع المواقع المقترحة بمساحة كافية لإنشاء المباني في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير المساحات الخضراء وملاعب وصالات الجيمانيزيوم ليصبح منتجعًا علاجيًا ليس فقط للمواطنين، ولكن أيضًا كقبلة للسياحة العلاجية، لافتًا إلى أن مستشفى التكامل الحالى والذى يخدم 5 محافظات أصبح غير قادر على الوفاء بخدمة المترددين عليه في مجال الصحة النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، وخاصة بعد تقلّص عدد الأسرّة فيه، بالإضافة إلى بُعد المسافة.

وقال المحافظ إنه لحين إقامة هذا المنتجع سيتم التعامل السريع مع المعوقات الحالية للمستشفى القديم وفى مقدمتها إنهاء مشكلة زيادة منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق، وذلك في الطريق المؤدى إليها، حيث يقوم حاليًا استشارى هندسى متخصص بعمل محطة شفط بغاطس لسحب تراكمات المياه أولًا بأول، مطالبًا بضرورة أن يشمل المنتجع الجديد قسمًا لعلاج وإيواء الحالات النفسية والعقلية التي أصبحت ظاهرة سلبية في الشارع الأسوانى من خلال التنسيق والتعاون مع الشرطة ومديرية التضامن الاجتماعى للقضاء على هذه الظاهرة بشكل إنسانى وبما يتناسب مع المكانة السياحية لأسوان.