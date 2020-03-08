شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة في المحافظات لمواجهة «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات الصحة فى المحافظات رفع حالة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتوعية من خطورة الفيروس.

ففى الإسكندرية، انتهت مديرية الشؤون الصحية من إخلاء مستشفى العجمى النموذجى غرب المحافظة من المرضى، تنفيذا لقرار وزارة الصحة، بتحويله لمستشفى عزل لمرضى كورونا لاستقبال حالات الحجر الصحى وتقديم الرعاية الطبية للمشتبه بهم.

وتم توزيع مرضى الغسيل الكلوى على مستشفيات أخرى، وأصبح دخول المستشفى مقصورا على الأطباء والتمريض والعاملين المخصصين للحجر الصحى فقط.

وفى البحر الأحمر، واصلت إدارة الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى إجراءاتها الاحترازية المشددة بشأن فيروس كورونا، للكشف على السائحين القادمين من مختلف الدول.

وقال تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، إن إجراءات الحجر الصحى تبدأ من على أى طائرة قادمة من أى مكان فى العالم حاليا وأنه يجرى قياس درجة الحرارة للاطمئنان عليهم، وبعد ذلك تسليم كروت الصحة العامة ويبدأ الركاب بالدخول، وفى حالة وجود أى حالة مشتبه بها يجرى تعقيم المكان بالكامل من داخل الحجر الصحى وعدم خروج أى راكب لحين الانتهاء من جميع إجراءات الحجر الصحى.

وأضاف أن العاملين فى المطار يتجهون بعد إجراءات فحص كل طائرة وبعد إنهاء عملهم، لصالات الوصول والجوازات ويجرى قياس درجات الحرارة لهم، ولكل العاملين فى المطار 4 مرات يوميا.

وأوضح أن مديرية الصحة فى البحر الأحمر توفر سيارة خارج أبواب مطار الغردقة بالحجر الصحى لأخذ عينات عشوائية من العاملين وتحليلها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المنتشر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا دائما بين إدارة المطار ومديرية الصحة والحجر الصحى وجميع الجهات المختصة، لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وأن هناك متابعات مستمرة على جميع رحلات الوصول، موضحًا أنه لن يمر أى راكب إلا بعد توقيع الكشف الطبى طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتبعة.

وأوضح أن حركة الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعى ومنتظم دون تأثر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة سياحة الغوص عدة توصيات للوقاية من العدوى للحد من انتشاره على مراكب الغوص وبين الغواصين وأخطرت أعضاءها بإرسال منشور بتعليمات منظمة السياحة العالمية، بطرق الوقاية من «كورونا» لتنفيذها خلال تعاملهم مع الوفود الأجنبية، بالإضافة إلى تعليمات مشددة على العاملين بالإبلاغ عن أى حالة اشتباه سواء بين العاملين أو الوفود الأجنبية والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ اللازم.

وتضمن منشور الغرفة إلى مراكز الغوص تجنب استخدام أى خزانات مياه مكشوفة مثل خزانات نظارات الغوص أو خزانات الكاميرات أو خزانات شطف المعدات وتوفير الصابون والماء وكحول لتعقيم اليد فى المطبخ والمراحيض وتوفير رذاذ التطهير ليتم استخدامه من قبل الغواصين فى كل مرة قبل وبعد الغطس لتنظيف نظارات الغوص ومنظمات التنفس والتأكد من توفير ما يكفى من القفازات الطبية والحواجز ونظارات الحماية على متن القارب وتوفير المناديل المبللة حتى يتم استخدامها فى تنظيف الأسطح.

وقال إيهاب شكرى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بالمحافظة، إن هناك انخفاضا يتراوح بين 50 و60% فى حجم الحجوزات الجديدة على الرحلات السياحية بالمحافظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا فى عدة دول.

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وأضاف «شكرى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه لا توجد أى إلغاءات فى الحجوزات الحالية خاصة فى السوق الألمانية، مشيرًا إلى أن حركة السياحة العالمية أصبحت متأثرة بسبب انتشار الفيروس وليس فى مصر وحدها.

وأكد إسلام الخشاب، مدير باحدى شركات السياحة، أن هناك تأثرا كبيرا فى الحجوزات السياحية الجديدة خاصة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الحجوزات خلال الأشهر المقبلة باتت مهددة بالتوقف، وبدأت الإشغالات الفندقية فى مختلف مدن المحافظة فى الانخفاض بشكل يومى.

وفى كفرالشيخ، عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير فرع هيئة التأمين الصحى، والدكتور أسامة العجمى، ممثلا لكلية الطب جامعة كفرالشيخ، والدكتور أحمد العشرى، مدير العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف، والدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الأمراض المعدية والترصد ومنسق عام كورونا بالمحافظة، لتوحيد الإجراءات والالتزام الكامل بالخطة الاستباقية وبروتوكول التعامل والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وتعميمها على جميع المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة الفيروس.

وفى المنيا، حرص العاملون من أطباء وتمريض وأجهزة معاونة بالمستشفيات على ارتداء الكمامات أثناء أداء مهام عملهم، للوقاية من أى أمراض وبائية.

وكشف مسؤولون بالمستشفيات عن صدور تعليمات من مدير مديرية الصحة الدكتور أسامة بلبل، بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من الأمراض الوبائية، محذرًا من مخالفة تلك التعليمات.

وبدأ عدد من الكنائس اتخاذ تدابير احترازية لتجنب انتشار الفيروس الاستغناء عن توفير أكواب مياه «تصريف التناول»، أو توزيع اللفائف «الإيشاربات» التى توضع على اليد والفم وقت التناول، والتنبيه بضرورة لبس ملابس ثقيلة للتوائم مع فتح نوافذ الكنائس لتجديد الهواء أثناء الصلوات، وما يرافق ذلك من تدفق تيارات هواء شديد نسبيا لكبر حجم نوافذ الكنائس.

ونبهت الكنائس على تخصيص مواعيد يومية للقداسات طوال فترة الصوم المقدس، الذى ينتهى بعيد القيامة، الذى يوافق هذا العام يوم 19 إبريل المقبل، وتأكيد الكنائس وجود مواعيد متأخرة للقداسات تناسب الموظفين، دون داع للتكدس بقداسى الأحد والجمعة.

وفى الوادى الجديد، شدد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة لمواجهة الفيروس حالة ظهور أى حالات مصابة داخل المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غرفة طوارئ ولجنة أزمات متصلة بكافة المراكز على مدار الساعة.

واستعرض خلال رئاسته للاجتماع التنسيقى للوقوف على الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبحضور الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافظة، خطة قطاع الصحة والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه تم عمل فريق تدخل سريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، وندوات تثقيفية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة للتوعية عن المرض وطرق الوقاية منه، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة لتوفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى فى حال ظهورها.

وفى شمال سيناء، أعلن المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة الفيروس، وشدد على تفعيل غرف العمليات فى كافة المديريات والجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات بقسم الحجر الصحى فى مستشفى بئر العبد المركزى.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ، اللواء طارق الفقى، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة الفيروس، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى، والتأكيد على تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، إنه يتم إرسال تقرير يومى إلى وزارة الصحة يتضمن بيانا يوميا بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، وبيانا يوضح سلامة وكفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وخاصة أجهزة التنفس الصناعى، لافتا إلى التعامل مع الوافدين من الخارج بالحجر الصحى والمخالطين لهم، وإجراء فحص طبى شامل لجميع الوافدين وقياس درجة الحرارة، والتأكد من وجود حمى أو نزلات برد أو احتقان أو كحة جافة من عدمه، كما يتم عمل كارت متابعة للوافدين، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مستشفى سوهاج التعليمى، ليصبح مستشفى الإحالة بالمحافظة وتخصيصه للكشف عن حالات الإصابة.