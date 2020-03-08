شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بشوارع الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الأسياخ الحديدة المقامة بالمخالفة والبارزة من أحد المنازل، بطريق السلام الرملية بمدينة الزقازيق، وذلك لمنع بناء أي تعديات على حرم الطريق، وتفاديا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المارة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بشوارع السلام والرملية والإشارة بمدينة الزقازيق. وأمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، برفع وإزالة أكوام القمامة المتراكمة بطريق الرملية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة من جدران المنازل، والمباني والأسوار بنطاق المدينة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين.

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حرص محافظ الشرقية على تفقد شوارع منطقة الإشارة بمدينة الزقازيق، والتي تشهد أعمال تجميل ورصف باستخدام بلاط الانترلوك، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريق التداخل، ويستخدم في الشوارع الضيقة، وذلك تنفيذاً لمشروع تطوير مدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه كمرحلة أولى، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الإستثمار الأوربي.

وجه المحافظ رئيس حي ثان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول ودخول السيارات والجرارات للشوارع الضيقة، والمرصوفة باستخدام بلاط الإنترلوك وفحص أوراق جراج مقام بمنطقة الإشارة، وفي حالة عدم إتخاذه لكافة الإشتراطات القانونية يتم تطبيق القانون وإزالته فوراً.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الشوراع الجانبية بمنطقة الإشارة 1، 2، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي نهاية جولته أعطى المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز الزقازيق، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لحظيرة مواشي، ومبنى مقام بالمخالفة يستخدم لتشوين قطع غيار السيارات بجوار موقف المنصورة، وقال لن أسمح بالتقاعس وعدم تنفيذ التعليمات، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.