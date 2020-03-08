شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر في الذكرى الـ51 لـ«يوم الشهيد»: فرصة لاستعادة روح البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأزهر الشريف أن ذكرى «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، فرصة عظيمة لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، والترحُّمِ على الدماء الطاهرةِ والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل للدفاع عن مقدراتِ وطننا الحبيب، وقطع يد كل من تسوّل له نفسه التعرض له بسوء، لتسطر من خلاله تاريخًا مشرِّفًا، ولتضرب أعظمَ الأمثلة في التضحيةِ والفداء.

وأعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تقديره لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لـ«يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

Advertisements

وتقدم الأزهر الشريف بأسمى آياتِ الشُكرِ والعرفان إلى أُمهات الشهداءِ وأسرهم، مصانع الرجالِ ومهدِ الأبطال، ممن ضربنَ أروع الأمثلةِ في الصبرِ والتضحيةِ، وأن تاريخنا القديم والحديث مليءٌ بالنماذج المشرقةِ من أمهاتٍ كُنّ المثل والقدوة في العطاءِ وحب الوطن، وتقديم أبنائهن فداء لوطننا الغالي.

وأوضح الأزهر الشريف أن الشهادة في الإسلام لمن ضحى بنفسه دفاعًا عن ماله وأرضه وعِرضه ووطنه، وأنها لم ولن تكون أبدًا لدعاة العنف والإرهاب، ممن يغررون بالأبرياء من الشباب وإيهامهم بأنهم بقتلهم أنفسهم «في العمليات الانتحارية الإرهابية وغيرها» سينالون الشهادة، وفي الحقيقة هي محض انتحار، وإلقاء بالنفس في موارد التهلكة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وأشاد الأزهر الشريف بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم على الإرهاب، من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.