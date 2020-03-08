عبدالعال يهنىء رئيس النواب الليبي لانتخابه رئيسًا لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): هنأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالمجلس، لانتخابه رئيسا لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد. وانتخب القصبي مؤخرا، خلال الاجتماع البرلماني الإقليمي العربي الإفريقي، الذي عقد في العاصمة جيبوتي، لمتابعة الالتزامات الدولية لمؤتمر نيروبي، علمًا بأن المنتدى منظمة دولية مستقلة، ومقر الأمانة العامة في العاصمة الأردنية عمان. ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور رؤساء وأعضاء لجان السكان والتنمية من 16 دولة عربية وأفريقية.

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