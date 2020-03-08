بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الاثنين، عقد مقاولة إنشاء مباني فرع جامعة الإسكندرية بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.

وصرح الكردي، أن هذا العقد يتضمن تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري في الفرع، حيث ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عملية الإنشاء طبقًا للشروط العامة والمواصفات الفنية والمقايسات والرسومات الهندسية، وأشار الكردي إلى أن علاقة جامعة الإسكندرية وأفريقيا بدأت منذ ستينيات القرن الماضي من خلال التعاون مع العديد من الجامعات الأفريقية ووجود عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعة، كما تقدم الجامعة كل عام 100 منحة لدول حوض النيل.

ومن جانبه أعرب المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في إنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري في العاصمة التشادية إنجامينا، مؤكدًا أن تواجد الشركة وسمعتها الكبيرة التي اكتسبتها من خلال العديد من الأعمال التي نفذتها في دولة تشاد، ستساعد في تنفيذ هذا المشروع بصورة ناجحة، ومن ثم المساهمة في تطوير التعليم بدولة تشاد، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية الحكومة المصرية في فتح آفاق للتعاون مع الدول الأفريقية في مشروعات التنمية.

​