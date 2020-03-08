البرلمان ينتقد تأخر الحكومة في إرسال قرار ترسيم الحدود بين المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأخر الحكومة في إرسال القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء.

وقال عبدالعال: "أكثر من مرة طالبنا بإعلان الموقف النهائي من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، ولكن الحكومة لم تنه الموقف".

ووجه رسالة للحكومة: "نشتغل بقى استجوابات؟"، متابعًا: "الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور في حلقة مفرغة".