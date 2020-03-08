رئيس "الوطنية للصحافة" يتفقد سير انتخابات "أخبار اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تفقد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، اليوم الأحد، اللجان الانتخابية في مؤسسة "أخبار اليوم"، ورافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة.

وقال العاملون في المؤسسة "صحفيين وإداريين وعمال" إن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي، وتسير بسهولة ويسر، بعد أن وفرّت المؤسسة مقار مريحة للتصويت، رغم من كثافة الحضور.

وأكد جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.