"الصحة" تلغي إجازات العاملين في الوزارة لمواجهة انتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ألغت الإجازات للعاملين في الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك للعمل بشكل مكثف على مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) المستجد.

وأوضح مجاهد في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن عمليات التكدس التي جرت من المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، لاستخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا المستجد، التي اشترطت السعودية الحصول عليها للسفر إليها، تم تجهيز 7 معامل على مستوى الجمهوية لتخفيف هذا التكدس.

وأشار إلى أنه بدءا من الأربعاء، سيكون هناك برنامج لتسهيل الأمور أمام المواطنين ولتخفيف العبء على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لافتا إلى وجود تنسيق جاري بشكل يومي مع كل الجهات المعنية والسيادية في البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

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وأوضح أن هناك محورين لوزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس داخل البلاد منها: تأمين منافذ البلاد من خلال فحص جميع المسافرين في كل الدول التي ظهر فيها الفيروس طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ومناظرتهم في كل المنافذ (البرية والبحرية والجوية).

وتابع: المحور الثاني يتمثل في أنه حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، تحول فورا إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة على أن يعزل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما (فترة حضانة الفيروس) ومتابعة قياس درجة الحرارة يوميا، موضحا أنه بفضل هذه الخطة استطاعت وزارة الصحة، اكتشاف العديد من الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا.

وأكد مجاهد، أن وزارة الصحة والسكان، تذهب بنفسها إلى الحالات المخالطة للحالات المصابة والقريبة منها، لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة ولا تنتظر أن تأتي إليها الحالات كما فعلت على متن المركب الساحي في الأقصر، مؤكدا أن الحالات لا تكتشف بالصدفة كما يظن البعض.