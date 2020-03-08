مقترح برلماني باتخاذ إجراءات ضد أي وسيلة إعلامية تخفي هويتها أو تحرف التصريحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على إحالة مقترح لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مواقع إخبارية أو وسيلة إعلامية تقوم بتحريف تصريحات النواب أو تزييف هويتها خلال الاتصال بهم، إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

وقال عبد العال :"هناك ملحوظة تتعلق ببعض المواقع والقنوات الفضائية المشبوهة. هذا الكلام مهم جدا. هناك بعض القنوات تتصل بالنواب وتقدم نفسها على أنها قناة أخرى، ولا تعبر عن اسمها الحقيقي، ثم نجد النائب يظهر في قناة مشبوهة".

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وأضاف :"من حق كل نائب التعبيرعن رأيه، ولا يتم الحجر عليه. رأي النائب مباح في حدود الثوابت الدستورية داخل القاعة وخارجها، ولكن على كل نائب أن يراعي المصالح العليا، ويتأكد من هوية المتصل، ولذلك اقترح إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار لاتخاذ اللازم في هذا الشأن".

جاء ذلك في معرض تعقيب رئيس مجلس النواب على مقترح قدمه النائب مصطفى بكري في ذات الموضوع في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال بكري :"هذا الوطن مستهدف إعلاميا. وأنا أتابع موقع مدى مصر وجدت أن هناك عددا ليس بقليل من النواب يدلون بتصريحات ويتم تناولها وعنونتها بطريقة مغايرة. لذلك اقترح اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي موقع غير مرخص.. وكذلك بالنسبة لوكالة رويترز وشبكة بي بي سي من حيث إعادة إنتاج الأخبار بشكل مغاير، ومن ثم أقترح أن يحال الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة". ​