رئيس لجنة الخارجية بـ"النواب": نتمسك بحق مصر في مياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم عبدالكريم درويش أن مصر من حقها في الحياة وفى حصتها التاريخية من مياه النيل مع الإقرار بحق أثيوبيا في التنمية.

وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان بحضور السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال درويش: "نؤكد على موقف مصر من حقها في الحياة وفى حصتها التاريخية من مياه النيل مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية إلا أننا نتمسك بحقوقنا وندعوهم للتوقيع على الاتفاق النهائي بهذا الشأن وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسبب ضررا جسيما لمصر وشعبها".

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وتابع القول : "نهر النيل هبة الله لدول الحوض جميعا وأن حقوق مصر في مياه النيل راسخة وفق قواعد القانون الدولى والاتفاقيات ذات الصلة وهى حقوق مرتبطة بحياة ملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسي لحياتهم ووجودهم وأن مصر بذلت جهودا تفاوضية مضنية على مدى سنوات لتكريس تلك الحقوق وعدم الإضرار بمصر وعدم اتخاذ إجراءات أحادية لا تتفق مع مبدأ التعاون والتشاور المسبق إلا أنه من المؤسف تم اتخاذ مواقف أخرى تحاول التنصل من حقوق الشعب المصري".

من جانبه، أكد السفير مخلص قطب على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما ينطوى عليه ملف حقوق الإنسان من بعد دولي هام.

واتفق قطب مع توجه لجنة العلاقات الخارجية نحو مخاطبة اللجان المماثلة ووفود الدول الأجنبية وسفراءها في التأكيد على حقوق مصر المائية وأمنها المائي.​