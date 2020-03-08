أخبار مصر | غلق صناديق الاقتراع بانتخابات 'أخبار اليوم' و'دار الهلال' وبدء الفرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق صناديق الاقتراع بانتخابات 'أخبار اليوم' و'دار الهلال' وبدء الفرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، صناديق الاقتراع بانتخابات مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال.

ويبدأ الفرز وإعلان النتيجة بعد قليل، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

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وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.