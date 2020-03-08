أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، تصريحاته المستفزة حول أزمة سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا حاليًا.

وأجرى رئيس الوزراء، مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب، جنوب البلاد، حيث سلط الضوء على كيفية محاربة الفقر والحد من الانقسامات السياسية والعرقية.

وقال "آبي أحمد" - وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا - إن شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الكبير، وجعل إثيوبيا مصدرًا للطاقة لجيرانها.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي المحلي والخطة الوطنية العُشرية التي سيتم إطلاقها قريبًا كطريقة متماسكة للمضي قدمًا، تعمل على تلبية الطلبات التي قدمها سكان داورو.