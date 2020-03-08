أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل عدد من العاملين للوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل عدد من العاملين للوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على نقل عدد من العاملين بالمجلس إلى وزارة الدولة للإعلام؛ وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي وصل المجلس أمس.

وكانت قد استقرت وزارة الدولة للإعلام على مقرها الجديد، في فيلا ملك مجلس الوزراء في جاردن سيتي، وذلك بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع اختصاصات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وترجع ملكية هذه الفيلا في الأساس إلى مجلس الوزراء، ووافق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على الفيلا مقرًا للوزارة، وانتهي مجلس الوزراء من تجديدها وإعدادها بالشكل الملائم للوزارة.