أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يقر إخطارات الصحف تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يقر إخطارات الصحف تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد؛ ناقش خلاله الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وناقش الاجتماع كيفية توفيق أوضاع القنوات بحضور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة شركة نايل سات وزير الإعلام الأسبق، وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس اللوائح والإخطارات الخاصة بالصحف ووسائل الإعلام، وذلك تمهيدًا لإصدار لائحة التراخيص، وذلك بعد استكمال قواعد التراخيص الخاصة بالمواقع الإلكترونية في الجلسة القادمة.