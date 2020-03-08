أخبار مصر | الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا طقسا حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا على جميع الانحاء، ومن المتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظة القاهرة الكبرى.

وبالنسبة السواحل الشرقية يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للأتربة بالسواحل، أما السواحل الشمالية الشرقية من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا ورياح مثيرة للأتربة وفرص سقوط الامطار.