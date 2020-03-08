أخبار مصر | مدير سابق بالمالية: أغمى عليا في زحام تحليل كورونا أمام معامل الصحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير سابق بالمالية: أغمى عليا في زحام تحليل كورونا أمام معامل الصحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سكينة معروف على، مدير عام سابق بوزارة المالية، وإحدى المواطنات المتواجدات أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، إنها كانت متوجهة إلى السعودية لإداء فريضة الحج، وعند علمها بقرار السعودية في اشتراطها على حصول المسافر إليها على شهادة تحليل ال pcr، توجهت للمعامل المركزية بوزارة الصحة لحصولها على الشهادة.

وأضافت سكينة لـ "الخليج 365"، أنها اغمى عليها عدة مرات أثناء محاولتها لدخول المعامل المركزية وإجراءها التحليل، من شدة الزحام وتدافع المواطنين، خوفا منها في ضياع فرصة السفر، مؤكدة أنها تتواجد امام المعامل من الساعة الرابعة فجرا لحصولها على التحليل ولكنها حتى الأن لم تصل لشئ.

وناشدت سكينة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزيرا الداخلية والصحة، للنظر في أمرها والمواطنين ورد اعتبارهم من الإهانة التي حدثت لهم خلال التزاحم والتدافع الشديد أمام المعامل المركزية.

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ومازال الزحام مستمر والطوابير ممتدة أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، بشارع مجلس الشعب، من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل pcr للسفر للخارج، وسط غضب ومشاحنات من عدم التنظيم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان بدأ المعامل المركزية، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.

وأشارت إلى أن سعر التحليل يبلغ 1000 جنيه للمصريين و٧٠ دولارًا للأجانب، مؤكدة أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ٢٤ ساعة، موضحة أن أهم الشروط اللازمة لإجراء التحليل وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر.

وكانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.