أخبار مصر | قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية، اليوم الأحد، مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين في البلدان التي تشترط إجراء التحليل.

وجاء الاتصال الهاتفي بناء على تلقي منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من إجراء هذا التحليل، نتيجة التكدس.

واتفق "مدبولي" مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة ونظام مُيسر، يُطبق من الأربعاء المقبل، لاتاحة الفرصة لكافة الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة، بالنظر الى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين الراغبين فى إجراء التحليل، عدم التكدس، مؤكدًا تطبيق آلية واضحة تتيح اتمام التحاليل بسهولة، ودون زحام.