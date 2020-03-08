أخبار مصر | مواطنون أمام معامل الصحة لإجراء تحليل كورونا: التكلفة عالية والتنظيم فاشل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنون أمام معامل الصحة لإجراء تحليل كورونا: التكلفة عالية والتنظيم فاشل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت بوابة "الخليج 365"، بعدد من المواطنين المتواجدين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، لإجرائهم التحاليل الخاصة بفيروس كورونا للسفر للخارج.

وعبر الدكتور علي حجازي أحد المتواجدين أمام المعامل لإجراء التحليل، عن غضبه من الزحام الشديد وعدم التنظيم، مشيرا إلى أن قرار السعودية في اشتراطها حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها، جاء أمس الساعة الرابعة عصرا، موضحا أن معاد رحلته كان اليوم الساعة الثانية عصرا.

وتضرر من التكلفة المادية التي يقوم بدفعها غرامة تأجيل السفر، لحين حصوله على شهادة تحليل ال pcr الخاصة به.

ومن جانبه عبر مواطن أخر عن استيائه من تكلفة التحليل والتي تبلغ 1000 جنيه، مشيرا إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، موضحا أنه مسافر جدة حيث يعمل مدرس هناك.

وتضرر جمال حسين، يعمل بإحدى الشركات بالسعودية، من تجاهل المسؤولين بالمعامل المركزية له والمواطنين، قائلا إنه عاد من السعودية احازة لمدة خمسة أيام وعند انتهاء الإجازة وعودته جاء قرار السعودية باشتراطها حصول المسافر إليها على شهادة تحليل pcr، مشيرا " لو اعرف اللي هيحصل مكنتش رجعت"، موضحا أن التكلفة المادية للتحليل والتي تبلغ 1000 جنيه، عالية جدا ولكنهم مغلوبين على أمرهم ـ على حد قوله.

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وقال آخر إن معاد سفره يوم الخميس القادم، وتوجه اليوم من بلدته بالزقازيق للمعامل المركزية بوزارة الصحة في السابعة صباحًا، ولكن دون جدوى حتى الأن.

ومازال الزحام مستمر والطوابير ممتدة أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، بشارع مجلس الشعب، من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل pcr للسفر للخارج، وسط غضب ومشاحنات من عدم التنظيم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان بدأ المعامل المركزية، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.

وأشارت، إلى أن سعر التحليل يبلغ 1000 جنيه للمصريين و٧٠ دولارًا للأجانب، وأكدت أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ٢٤ ساعة، موضحة أن أهم الشروط اللازمة لإجراء التحليل وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر.

وكانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.