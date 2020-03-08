أخبار مصر | برلماني يشيد بجهود "التعليم العالي" في إعداد لقاح لمواجهة كورونا

أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالمساعي التي تقوم بها وزاة التعليم العالي، والمراكز البحثية التابعة لها، لإعداد أبحاث لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وقال: إن الحكومة عزمت على محاربة هذا الفيروس وتسخر إمكانيات كل جهة لمواجهته بطريقة مختلفة، وذلك في إطار خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواقئية لعدم تفشي هذا الفيروس في مصر.

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وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن المراكز البحثية يتوافر فيها الباحثين المتميزن الذين سيستطيعون إنتاج الأمصال والعلاج اللازم لهذا الفيروس.