أخبار مصر | عالمة وملكة وفنانة.. تعرف على وضع المرأة المصرية في العصور الوسطى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالمة وملكة وفنانة.. تعرف على وضع المرأة المصرية في العصور الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المرأة شريكة الرجل في بناء الحضارات منذ فجر التاريخ، وإن كانت تلك الشراكة واضحة في بلد ما أو في حضارة ما فهي واضحة أشد الوضوح في مصر منذ عصورها القديمة ومرورًا بعصورها الوسيطة وحتى العصر الحديث، وحول دور المرأة في عصور مصر الوسطى أو المشهورة بالعصور الإسلامية يحدثنا شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز لدين الله الفاطمي عبر التقرير التالي.

يقول فوزي في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إن الكثيرين يعتقدون خطأ أن المرأة المصرية فى عصورنا الوسطى أو العصور الإسلامية كانت لا قيمة لها أو لا دور وهو خطأ فادح، حيث أن الدين الإسلامي أعطى المرأة حقوقها، كما أن طبيعة الشعب المصري منذ فجر التاريخ تقدر المرأة ودروها الفعال في المجتمع، فكان لها دور أساسي فى أسرتها ومجتمعها عكس قريناتها بأوروبا في نفس العصور الوسطى أو حتى القديمة.

المرأة تاجرة وراعية اجتماعية

وأشار فوزي إلى أن أننا إذا ما نظرنا إلى المرأة المصرية نجد أنها مارست التجارة والعمل الاجتماعي والسياسية والفن مثل الرجل تمامًا، ففي مجال التجارة نجد لدينا سيدات أعمال في العصر المملوكي إحداهن لديها آلاف الجرار النحاسية تقوم بإيجارها مما أدر عليها دخلًا كبير.

كما نجد في نفس العصر من السيدات من أسسن منشآت تجارية مثل أم السلطان شعبان، ولدينا من نساء هذا العصر من أدرن منشآت اجتماعية كالأربطة مثال رباط البغدادية وكان يقع في الدرب الأصفر، وخُصص لرعاية شئون الأرامل والمطلقات من كافة الجوانب.

المرأة مستشارة سياسية

وأضاف فوزي أنه في العصر الفاطمي نجد ست الملك أخت الحاكم بأمر الله والتي كانت المستشارة الأمينة لوالدها الخليفة العزيز ثم لأخيها من بعده قبل أن يغضب عليها، ثم بعد موته أدارت شئون الحكم نيابة عن ابنه الصغير الخليفة الظاهر حتى توفت وقد عرف عنها قوة العقل والشخصية.

المرأة ملكة في العصر الإسلامي

وتابع: فى العصر المملوكي لا ننسى دور شجر الدر العظيم أثناء حملة لويس التاسع على دمياط والمنصورة وإخفاء خبر وفاة زوجها السلطان الصالح نجم الدين أيوب حتى لا يرتبك الجيش المصري وتحقق النصر.

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