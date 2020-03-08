أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تشدد على ضرورة مراعاة التعليمات الصحية للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تشدد على ضرورة مراعاة التعليمات الصحية للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، المؤسسات الصحفية القومية، بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية في كافة مرافق المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة توفير طبيبًا مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها، واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.

وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة إفراد مساحة بمختلف الإصدارات بشكل يومي، لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة ظهور إحدى الإصابات به.