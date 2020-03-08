أخبار مصر | نقيب المهندسين: عدد الخريجين زائد عن الحاجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: عدد الخريجين زائد عن الحاجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اليوم الأحد، لقاء مهما مع لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، في إطار استكمالها للخطوات الهامة التي بدأتها منذ شهور في ملف التعليم الهندسي.

وتم مناقشة ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الإعداد والحد الأدني لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضح النقيب في أثناء اللقاء، أن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل، لافتا إلى مدى تأثير ذلك بالسلب على المهنة.



وشهد اللقاء، مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية وبحث إمكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات أسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقا لما حصله واستوعبه الخريج للعلوم الأساسية والهندسية ومدى احتياجه للتدريب قبل ممارسته المهنة بشكل عملي,

كما تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول إلى تحقيق الأمثل لخريجي التعليم الهندسي في مصر من كافة النواحي وأيضا ضوابط القبول للفترات القادمه بما يحقق مصلحة الطالب والمهنة والوطن.

