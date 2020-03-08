أخبار مصر | نقيب المهندسين: عدد الخريجين زائد عن الحاجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: عدد الخريجين زائد عن الحاجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم مناقشة ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الإعداد والحد الأدني لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضح النقيب في أثناء اللقاء، أن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل، لافتا إلى مدى تأثير ذلك بالسلب على المهنة.
وشهد اللقاء، مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية وبحث إمكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات أسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقا لما حصله واستوعبه الخريج للعلوم الأساسية والهندسية ومدى احتياجه للتدريب قبل ممارسته المهنة بشكل عملي,
كما تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول إلى تحقيق الأمثل لخريجي التعليم الهندسي في مصر من كافة النواحي وأيضا ضوابط القبول للفترات القادمه بما يحقق مصلحة الطالب والمهنة والوطن.