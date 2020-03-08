مصر | نشرة حوادث الخليج 365: القصة الكاملة لانتحار شاب من فوق الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: القصة الكاملة لانتحار شاب من فوق الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

أدلت أسرة الشاب المنتحر، الذي سقط من أعلى هرم خوفو، صباح اليوم الأحد، في التحقيقات التي أجريت معهم، بتفاصيل جديدة عن الواقعة.

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"الداخلية" تطلق دليل الاستجابة الشرطية لجرائم العنف ضد المرأة

أطلقت وزارة الداخلية دليل "الإستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وجاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

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سقوط أخطر تشكيل عصابي في تزوير تصاريح الدفن بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابي، في تزوير تصاريح الدفن.

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عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بإخلاء سبيل معاون مباحث قسم شرطة البساتين بضمان وظيفته في واقعة مقتل مسجل خطر.

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اختبأ بـ"بطانية" ليلا وألقى نفسه 7 صباحا.. انتحار شاب من أعلى هرم خوفو

كشفت تحقيقات رجال شرطة السياحة والآثار، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خوفو، تسلق الهرم أمس السبت، ومكث أعلى سفح الهرم، ومعه "بطانية"، لتدفئته من برودة الجو ليلا.

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تفاصيل سقوط شاب من أعلى هرم خفرع بالهرم.. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار شاب في عقده الثالث من العمر من أعلى هرم خفرع، فيما انتقلت لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

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