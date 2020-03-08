شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مستشفى سوهاج التعليمي لعزل المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الإستعداد للحالة القصوى بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي، والتأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى، والتأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى «الكمامات والجوانتي والمواد المطهرة»، والتأكيد على تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصص للتعامل مع الحالات.

من جهته، قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يتم إرسال تقرير يومي إلى وزارة الصحة يتضمن بيان يومي بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، وبيان يوضح سلامة وكفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى التعامل مع الوافدين من الخارج بالحجر الصحي والمخالطين لهم وإجراء فحص طبي شامل لجميع الوافدين وقياس درجة الحرارة، والتأكد من وجود حمى أو نزلات برد أو إحتقان أو كحة جافة من عدمه، مع تطبيق تعريف الحالة «الكورونا المستجدة» والواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، كما يتم عمل كارت متابعة للوافدين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحديد مستشفى الإحالة بالمحافظة وهي مستشفى سوهاج التعليمي، حيث يوجد بها 137 سرير إقامة، و4 أسرة عناية مركزة، و5 عناية قلب، و6 أجهزة تنفس صناعي كبار، و2 تنفس صناعي أطفال، وجهاز تحليل فيروسات ويتم سحب وحفظ العينات وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، وفي حالة ورود نتائج إيجابية يتم تحويل الحالات إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح عن طريق سيارة إسعاف ذاتية التعقيم.