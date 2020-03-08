شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على رفع الحصانة عن «الشويخي» للمثول أمام النيابة في قضية رشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي، للمثول أمام النيابة للتحقيق معه في قضية تلقى رشوة مالية. وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن اللجنة وافقت في تقريرها المعروض على المجلس على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في قضية حصر أمن دولة عليا.

وأضاف «أبوشقة» أن النائب تلقى مبالغ مالة على سبيل الرشوة لاستخدام نفوذه كنائب للتوسط لدى رئيس هيئة نظافة القاهرة لانهاء اجراات استرداد قيمة خطاب خاص بقيمة أعمال لصالح أحد الأشخاص.

Advertisements

وتابع أن اللجنة رأت بعد نظر الأمر أنه ثبت للنيابة العامة بعد الاستماع للتسجيلات المسجلة والمصورة رصد مكالمات على هواتف مستخدمة من مقدم الرشوة مع النائب بالاتفاق على تقديم مبالغ مالية من الأول للثاني، وأن النائب تسلم مبلغ 150 ألف جنيه محل اتفاقات الرشوة، وأنه تم تسليم المبلغ لشخص أثبتت التحريات أنه النائب جمال الشويخي.

وقال أبوشقة إنه بفحص في كيدية البلاغ من عدمه والتحقق ما إذا كان هناك نية لمنع العضو من ممارسة دوره النيابي ومسؤوليات العضوية، رأت اللجنة الموافقة على الطلب المقدم من النائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الذي تغيب عن الجلسة: «على النواب دائمًا أن نظروا دائمًا لأي طلب يقدمه لهم المواطنين إذا ما كان قانون أو غير قانوني فإذا كان مخالف للقانون فلا بدون تردد، لأن كلمة نائب كبيرة وأرجو الالتزام باللوائح والقوانين».