شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة للتنمية والقانون» تعلن عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن استعدادها لاستقبال الناجيات من العنف وتقديم كافة المساعدات ،والاستشارات الخاصة بالدعم النفسي المجاني اللازم لهن.

وتقدم المؤسسة المساعدة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أيا كان نوعه «جسدي، جنسي، نفسي». وتستقبل المؤسسة الطلبات والاستفسارات عبر الخط الساخن الخاص بالدعم النفسي للناجيات من العنف رقم 01279177326 وذلك لتقديم الاستشارات النفسية لهن ودعمهن نفسيا إذا لزم الأمر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا. كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق الواتس اب على نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفى هذا الصدد أكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أي ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.