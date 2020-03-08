شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اللجنة العليا لمياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناءً على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل.

وتظل اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.