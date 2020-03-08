شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفالية لتكريم أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أن مصر لن تنسى أبناءها الشهداء أبدًا، لما قدموه من غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكرًا ومسطرًا بحروف من نور لما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، في كلمته خلال الحفل، أن الشهادة هي أرقى أنواع التضحية وهي تضع الشهيد في مصاف العظماء والقديسين يوم القيامة، مشيرا إلى أن البذل والعطاء أمر يحتاج من الإنسان إلى تضحية كبيرة ومواقف شجاعة لهذا نقف إجلالا أمام الشهداء.

Advertisements

وأضاف الفقي أن الجميع يتساوى أمام الشهادة من أعظم القادة وأصغر الجنود، وتظل أسرة الشهيد تعيش دائما في ذكراه واحترام الشعب له لما قدمه من تضحيات لمصر.

وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن مصر باركها الله، حيث إنها ملتقى الديانات والثقافات والحضارات، وعلى أسوارها اندحرت موجات العدوان والإرهاب، مضيفا أن مصر الآن، بقيادة رجل من أنقى الرجال وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحاول أن تبني إصلاحا اقتصاديا مع حرب على الإرهاب.

وذكر اللواء أركان حرب نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال الحفل، أن رسالتنا في يوم الشهيد هي رسالة ردع للأعداء وأن مصر تحتفل بالشهداء وتعتز وتفخر بأننا أمة شهداء ويجب أن نجعل يوم استشهادهم يوم عيد لا يومًا للبكاء.