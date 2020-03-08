شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق آليات جديدة «ميسرة» من الأربعاء للراغبين في تحليل «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين في البلدان التي تشترط إجراء التحليل.

وجاء الاتصال الهاتفي بناء على تلقي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاوى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من إجراء هذا التحليل نتيجة التكدس.

واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر، يطبق من الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة لكافة الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، بالنظر إلى إشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين في إجراء التحليل بعدم التكدس، مؤكدا انه سيتم تطبيق آلية واضحة تتيح اتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.