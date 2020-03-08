شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة.. محافظ الدقهلية يكرم «قاهرة الحديد» و«ماركة مسجلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالًا بيوم المرأة، كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نموذجين للمرأة المكافحة واللائى تخلين عن زينة النساء وخرجت للعمل في أعمال شاقة لخدمة أسرتهمن حتى أطلق عليهن المحيطين «قاهرة الحديد» و«ماركة مسجلة».

وبدأ «مختار» بتكريم بوسي سعد رمضان والملقبة «قاهرة الحديد» والتي تعمل في إحدى ورش الحدادة بسوق الحدادين بمدينة المنصورة لتستطيع الإنفاق على أسرتها المكونة من 11 فرد وتقوم بتسديد ديون والدها.

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ووجه المحافظ لمدير عام التنمية البشرية بتقديم المساعدات الكاملة لها عن طريق أحدى الجمعيات الخيرية في زواج أختها الصغرى . كما كرم المحافظ نموذجاً آخر وهي نوال أحمد موافى والملقبة بلقب «ماركة مسجلة» والتي تعمل في محل والدها لإصلاح كاوتش السيارات منذ أكثر من 36 عاماً وذلك بعد وفاته حتي تستطيع الإنفاق على أسرتها .

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، على أن هذه النماذج المشرفة ليست بجديدة على شعب يتميز بالأمانة وتحمل الصعاب رغم تحديات ظروف الحياة وأن هؤلاء النساء نموذجاً مشرفا فخر للمرأة المصرية التي أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية مهما كانت الظروف والصعاب.

كما كرم إيضا احد النماذج الشابة من مدينة بلقاس وهو رامي السيد الشحات ويعمل سائق بأحد شركات إنتاج الدواجن لعثوره على مبلغ مالي قدره 74 الف جنيه أثناء سيره بأحد الشوارع وقام بالبحث عن صاحب هذا المبلغ والذي تبين أنه لأحد الجمعيات الخيرية.

وقال إن هذا التكريم جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم كافة النماذج المشرفة من الشباب والمرأة العاملة التي تتحمل عبء أسرتها.