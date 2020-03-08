شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: ضرورة مراعاة التعليمات الصحية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالتلا الهيئة الوطنية للصحافة إنه توجه عناية المؤسسات الصحفية القومية بضرورة مراعاة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالوقاية من فيروس «كورونا»، كما توجه الهيئة عنايتها إلى ضرورة توفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية في كافة مرافق المؤسسة، كذلك ضرورة توفير طبيباً مقيم بالمؤسسة لرعاية العاملين بها واتخاذ الاحتياطات الطبية الاحترازية اللازمة.

كما تؤكد الهيئة على ضرورة مراعاة إفراد مساحة بمختلف الإصدارات بشكل يومي لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة ظهور إحدى الإصابات به.