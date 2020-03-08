شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المهندس حسام الجمل رئيسًا تنفيذيًّا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين المهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة عامين.

ويأتي تعيين «الجمل» كرئيس تنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى المهندس مصطفى عبدالواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015.

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والتقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى الجديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق؛ وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن في العلاقة التي تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات في القطاع في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه خلال الفترة المقبلة.

كما قدم الدكتورعمرو طلعت الشكر للمهندس مصطفى عبدالواحد على المجهودات التي بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت في إنجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردود إيجابي في تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيات الاتصالات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك في التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من أبرزها النجاح في تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

وكان المهندس حسام الجمل قد تم تعيينه مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات في يناير 2019، ويتمتع المهندس حسام الجمل بخبرة رائدة لأكثر من 20 عاما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب خبراته الدولية في مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، وخبراته في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، كما أن له سابقة أعمال دولية في تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتنفيذها ومتابعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تولى المهندس حسام الجمل عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية، حيث تولى منصب كبير مستشارى تطوير الأعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا واستطاع خلال فترة عمله دعم نمو أعمال الشركة والمساهمة في تطوير خطط الأعمال والحلول التكنولوجية في المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها.