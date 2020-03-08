شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من الحكومة ردًا على زحام «معامل الصحة».. ومدبولي: التطبيق من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع د. هالة زايد، وزيرة الصحة، على تطبيق آليات جديدة ميسرة من، الأربعاء المقبل، للراغبين في تحليل كورونا.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع الدكتورة هالة زايد موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس «كورونا» للراغبين من المصريين العاملين في البلدان التي تشترط إجراء التحليل.

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وجاء الاتصال الهاتفي بناءً على تلقي منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاوى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من إجراء هذا التحليل نتيجة التكدس.

واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة ونظام ميسر يطبق من، الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، بالنظر إلى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين في إجراء التحليل عدم التكدس، مؤكدا أنه سيتم تطبيق آلية واضحة تتيح إتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.