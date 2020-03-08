شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: إنهاء إضراب 600 عامل بـ«قويسنا للكرتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استئناف 600 عامل، العمل بمصنع الإسلامية للكرتون بقويسنا بكامل طاقته، بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تعطل المصنع وتوقفه عن العمل لمدة أكثر من شهر نتيجة تراكم مديونيات الكهرباء عليه.

وكان الوزير، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بالتواصل مع إدارة المصنع لحل مشكلة تعطله وإزالة أسباب هذه التوقف.

وتلقي الوزير تقريرا عاجل من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة يفيد تدخل عفيفي محمد عفيفي وكيل الوزارة مدير المديرية مع رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية، وتم الاتفاق على جدولة الديون وقدرها 7 ملايين جنيه، وإعادة التيار وتشغيل المصنع وعودته للعمل وعودة جميع العمال وعددهم 600 عامل للعمل.