شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق برنامج «العمل الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأحد، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتتضمن الشراكة 3 محاور رئيسية، حيث قال رئيس الوزراء، إن هناك تحديات واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما شهدته مصر وتصدرها قائمة الدول الأفريقية وتصدرها معدلات النمو، نتيجة جهود كبيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام لما يقرب من 80% عام 2020، لافتا إلى أن الحكومة تولي الصناعة اهتماما كبيرا للغاية، خاصة أنها قاطرة التنمية، لافتًا إلى أنه تم إصدار قوانين رأس المال والاستثمار الجديد وتشكيل المجلس التنسيقى للصناعات، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة.

وتابع: «الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة لـ7% بحلول عام 2021/2020»، موضحا أن الحكومة في قطاع التعليم أطلقت العديد من المبادرات التي تخص القطاع ونفذت 27 مشروعًا قوميًا جديدًا وأطلقت المرحلة الثانية من مبادرة علماء مصر.