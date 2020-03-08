شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من سفارة السعودية بالقاهرة بشأن «كورونا» وشروط عودة المواطنين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأحد، بيانًا بشأن عودة المواطنين السعوديين لوطنهم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وردت السفارة على استفسارات المواطنين، في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين الكرام المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بأن إجراءات عودة المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR)».