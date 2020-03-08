شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: ثلث المتعاطين للمخدرات من النساء.. و75% من ضحايا الاتجار بالبشر «فتيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، إننا نعيش في عالم تسعى فيه كل امرأه وفتاة أن تحصل على جميع حقوقها، وأن ذلك كان الهدف الذي سعى إليه القادة في بيجين قبل 25 عامًا عندما وقعوا على إعلان وخطة عمل طموحين، ونحن الآن بعد ذلك بجيل قد حققنا تقدمًا كبيرًا، لكن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا يزالان يحولان بيننا وبين الوفاء بالوعد المقطوع في أهداف التنمية المستدامة.

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وأكدت «والي» في بيان، بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للمرأة، أن ثلث المتعاطين للمواد المخدرة تقريبًا من النساء في حين أن عدد النساء اللاتي يمكنهن الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه أقل بكثير من الرجال وأن ما يقرب من 75% من ضحايا الإتجار بالبشر المكتشفين من النساء والفتيات، كما أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا لجرائم القتل يلقين حتفهن على أيدى شركائهن الحميمين أو أفراد أسرهن الآخريين، الأمر الذي يتطلب إجراءات جريئة وحاسمة حتى نتمكن من سد هذه الثغرة ونصبح جيل المساواة.

وأوضحت «والي» أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم المساعدة إلى النساء ليحصلن على خدمات الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات والاضطرابات المرتبطة به، ونحن ندير صندوق الأمم المتحدة الائتماني الوحيد الذي يلبي احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر، ويقدم كل عام مساعدة مباشرة إلى 3500 ضحية في أكثر من 60 بلدًا ويشجع المكتب بالتعاون مع الشركاء في الامم المتحدة على اتباع نهج شاملة إزاء العنف، تجمع بين قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والصحة والعدالة من أجل وضع استراتيجيات وقائية وتوفير خدمات الدعم، كما نساعد على ادماج المنظورات من حيث النوع في تدابير التصدي للإرهاب وفي إدارة السجون.

وتابعت «والي» دعونا نتعهد معا بمناسبة الْيَوْمَ الدولى للمرأة لتحقيق الإلتزامات الواردة في إعلان بيجِن وأهداف التنمية المستدامة في هذا العقد من العمل.