شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تعديلات «غسيل الأموال» وإحالته لمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال 80 لسنة 2002.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أنه تم أخذ رأي كل الجهات المعنية بهذا القانون وهي «مجلس القضاء الأعلي والبنك المركزي والرقابة المالية والقضاء العسكري ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال» مشيراً إلى أن مصر من أولى الدول التي اتخذت إجراءات لمكافحة جريمة عسل الأموال منذ عام 1980، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك.

وأضاف «عبدالعال» أن فلسفة القانون هي العمل على تجفيف منابع التمويل للجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة، وبالتالي جاءت لتتسق مع التعديلات التي أجريت على قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، موضحاً أن هذه التعديلات تفرضها ضرورة معينة، وعلى النواب أن يراعو ذلك .

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وجاء تعديل المادة 1 من القانون بند (أ) والخاصة بتعريف الأموال الوارد بالمادة، وتستبدل بكلمة «الأموال والأصول» ووضع تعريف لها بالمادة لتكون «جميع الأصول المادية والافتراضية والموراد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعيها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الألكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى اعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقيمة يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو استثمار.

فيما وافق المجلس على التعديل الثاني في المادة 14 من مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية رغم تمسك الحكومة بالمادة كما قدمتها، وجاء التعديل كما يلي: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل أموال المنصوص عليها في المادة (2) وتستثني هذه الجريمة من أحكام المادة 32 من قانون العقوبات.

وأوضح النائب بهاء أبوشقة مقرر لجنة إعداد تقرير مشروع القانون، أن جريمة غسل الأموال هي جريمة محمولة على جريمة أخرى، لذلك فإن فلسفة التعديل القائم أن هذه الجريمة جريمة مستقلة لا ترتبط الجريمة الأصلية، لتكون عقوبتها منفصلة عن عقوبة الجريمة الأصل.

فيما طالب النائب عبدالحميد كمال بإصدار تشريع بقانون حماية الشهود باعتباره قانون مكمل لقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.