شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يهنئ نساء مصر في اليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأحد: «في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات».

وأضاف أن للمرأة المصرية تاريخا طويلا من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورئيسات للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلن شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها في الدستور.

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وتابع: «انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضًا في المجالس المحلية».

وأشار إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم المرأة في جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكداً على ذلك في منتدى شباب العالم الذي عقد في العام الماضى عندما قال «إن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها»، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.

و قال: «باسمكم جميعًا، وباسمى، نتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع سيدات العالم بوجه عام، وللمرأة المصرية، الأم والأخت والزوجة والابنة، بوجه خاص».