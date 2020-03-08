شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة بطريقة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت السفارة البريطانية لدى القاهرة، باليوم العالمى للمرأة، بطريقة مميزة، إذ ارتدى العاملون بالسفارة اللون الأرجواني، لدعم السيدات في يومهن العالمى.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة عبر تويتر، صورة لفريق السفارة، وعلق عليها :"الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باللون الأرجواني! احتفل موظفو السفارة البريطانية باليوم العالمي للمرأة، 8 مارس، بارتداء اللون الأرجواني. تقوم السفارة هذا الشهر بالاحتفال بالمساواة بين الجنسين من خلال حملة #GenderMarch الخاصة بنا".



السفارة البريطانية



العاملون بالسفارة البريطانية

فيما أشاد السير جيفرى آدامز بدور السيدات في السفارة والعمل الذى يقمن به، وقال في تصريح نقله الحساب الرسمي للسفارة عبر تويتر:"السفير البريطاني السير جيفرى آدامز، مشيدًا بدور السيدات بالسفارة: تقوم السيدات بالسفارة البريطانية في القاهرة بعمل رائع يفيد مصر وبريطانيا على حد سواء".



تصريح جيفرى آدامز

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ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم.

وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته.

وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

والاحتفال بهذه المناسبة جاء على خلفية عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى الذى عُقد فى باريس 1945، وبعض الباحثين يرجحون أن الخلفية التاريخية للاحتفال تعود لإضرابات النساء فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرن ونصف.

وفى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك اعتراضا على الظروف غير الإنسانية فى العمل، ففى 8 مارس 1908 تظاهرت آلاف من عاملات النسيج فى شوارع نيويورك حاملات قطعا من الخبز وباقات ورد.

شكلت مظاهرات الخبز والورود فى 8 مارس بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، وبدأ الاحتفال بـ8 مارس من كل عام كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات نيويورك 1908.

وفى 1977 اختارت أغلب دول العالم يوم 8 مارس ليكون موعد الاحتفال بالمرأة، ليتحول إلى يوم المرأة العالمى.