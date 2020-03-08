شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة للعاملات بالوزارة : المرأة كل المجتمع وليس نصفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 35 عاملة فى إحدى الفنادق، بمنح 27 منهن شهادة التخرج من برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهمن لما بذلنه من جهد وعملهن بشكل دؤوب لخدمة الفندق، والنزلاء طوال العام، فضلا عن منح درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد سعفان أن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتى فى إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذى يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم فى اتخاذ خطوات مستقبلية فى حياتهم المهنية بهدف زيادة التوازن بين الجنسين فى صناعة الفنادق والسياحة، فضلا عن تكريم العاملات بالفندق حرصا الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق علي المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، وأن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وسوف تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه الذي قامت به الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات .

وشدد "سعفان" علي دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.

وأضاف وزير القوي العاملة: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع قررنا إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الأساسي في المجتمع المصري".

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وأشار "سعفان" إلى أن المرأة أصبحت الأن لا يوجد أمامها مستحيل، فهى دخلت جميع المجالات ، وعملت فى كل الوظائف، ونالت العديد من الكريمات، مثلها مثل الرجل فى مجتمعنا المصرى ، مشددا علي أن تلك المساواة التى حرصت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بها واعطاؤها حقها وتمثيلها فى نواحى العمل المختلفة جاء ذلك جلياً فى الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 .

وفي ختام كلمته، قدم وزير القوي العاملة خالص شكره للمرأة المصرية على قيامها بدورها المنوط بها في بناء الدولة المصرية على أكمل وأتم وجه يكون، مؤكداً ، لا يوجد في المجتمع من يخاف على الدولة المصرية أكثر من المرأة، لبحثها الدائم عن الأمان لسلامة الوطن.