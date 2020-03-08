شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إرشادات بالمترو للتوعية بأعراض "كورونا" وطرق الوقاية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قطاع الوقاية بوزارة الصحة، مجموعة من الملصقات للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، في محطات المترو المختلفة، وهو ما يعتبر جانبا من محاولات الدولة المصرية للوقوف أمام انتشار الفيروس الذي أصاب عدد كبير من دول العالم.

وتشمل الملصقات تعريف بحالة المشتبه بإصابتهم في فيروس كورونا المستجد، والحالة المؤكد إصابتها بالفيروس، ودليل للإبلاغ والاستفسار عن أي من الأشياء المتعلقة بالفيروس.

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ويوضح المنشور أن الحالة المشتبه بإصابتها هي أي حالة لشخص يعاني من ارتفاع درجة الحرار لـ38 درجة مئوية، أو أكثر، مع وجود للكحة وعدم وجود سبب آخر أو مرض آخر لتلك الإصابات.

ويتم الإبلاغ فورا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بالمرض عبر الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105، وهو نفس الرقم الذي يمكن الاستفسار منه عن أي معلومات متعلقة بالمرض.